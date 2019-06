Rosną notowania parlamentu. Zobacz najnowszy sondaż

Z sondażu CBOS wynika, że w czerwcu 35 proc. Polaków pozytywnie oceniło pracę posłów. Jest to wzrost w stosunku do maja o 5 pkt. proc. Podobnie wygląda sprawa z oceną pracy senatorów. Tutaj 36 proc.respondentów stwierdziło, że dobrze ocenia ich pracę. Oznacza to wzrost notowań senatorów o 6 pkt. proc.







Z kolei 48 proc. ankietowanych jest niezadowolonych z działalności Sejmu. Jest spadek w stosunku do maja o 3 pkt. proc. Z działalności Senatu niezadowolonych jest 38 proc. badanych. Również tutaj zanotowano spadek w porównaniu z zeszłym miesiącem – o 4 pkt. proc.