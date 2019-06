Śledztwo ws. śmierci 9-miesięcznej dziewczynki. Rodzice dziecka zatrzymani

Twarz premiera z napisem "Wstyd" wyświetlona na elektrowni w Bełchatowie

"Co robiliście dzisiaj o 2 w nocy? Założymy się, że nie to, co my" - napisali na Facebooku działacze Greenpeace, chwaląc się nowym happeningiem. Aktywiści skrytykowali stosunek premiera Morawieckiego do zmian klimatycznych. Wyświetlili...