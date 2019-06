Trzaskowski: W warszawskich szkołach brakuje 7 tys. miejsc. Szef MEN zaprasza prezydenta Warszawy na spotkanie

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski zaprasza prezydenta stolicy do rozmów. To odpowiedź na list, jaki Trzaskowski wystosował wcześniej do szefa MEN. Tematem ma być podwójny rocznik w szkołach średnich. Rafał Trzaskowski alarmuje, że warszawskie szkoły nie są to na to przygotowane.

Oczywiście chcę porozmawiać, jestem otwarty na rozmowy ze wszystkimi, którzy chcą rozmawiać o polskiej edukacji. Stolica jest miejscem szczególnym. Tu co prawda kurator na bieżąco kontaktuje się z władzami Warszawy, ale jeżeli jest taka potrzeba spotkam się z panem prezydentem – portal RMF24 cytuje ministra edukacji. Piontkowski proponuje, aby spotkanie odbyło się 9 lipca o godz. 14. Rzecznik warszawskiego Ratusza poinformował, że miasto oczywiście stawi się na rozmowie. "Zwracam się z prośbą o umówienie spotkania, w czasie którego pragnę przedstawić problemy warszawskiej edukacji w ważnym momencie wprowadzania zmian w polskim systemie oświaty" – taki kilkanaście dni temu w liście do ministra edukacji pisał włodarz Warszawy. Trzaskowski alarmuje, że w stolicy brakuje dla uczniów 7 tysięcy miejsc. Jak zaznacza w nowej rzeczywistości podwójnego rocznika zajęcia obowiązkowe trwać będą od 07:00 do 17:30, a "szkoły będą przepełnione, co stwarzać może zagrożenie bezpieczeństwa uczniów", że utrudniony będzie dostęp do sanitariatów i stołówek, a także, że w stołecznych szkołach brakuje kadry pedagogicznej: mowa jest o nawet 3 tysiącach etatów.