Włochy: Tragedia w trakcie pielgrzymki. Nie żyje Polka

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we włoskim Sorrento. 54-letnia Polka wraz z dwoma siostrami przybyła tam z pielgrzymką organizowaną przez parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Skawie.

28 czerwca kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych. Nagle zza busa wyjechał motocykl, który potrącił 54-latkę. Kobiety nie udało się uratować, zmarła w karetce podczas transportu do szpitala. –- Mieliśmy wracać do hotelu busem, ale Ewie bardzo zależało, żeby kupić jeszcze włoskie pomarańcze dla rodziny w Polsce, więc postanowiła wrócić na piechotę. Na przejściu dla pieszych nagle zza busa wyjechał wprost na nią motocyklista. Zmarła w karetce w drodze do szpitala – relacjonuje jedna z uczestniczek pielgrzymki.

Po wypadku organizator zdecydował się na zakończenie pielgrzymki i powrót do kraju. Ciało kobiety zostanie za kilka dni sprowadzone do Polski.