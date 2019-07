Arłukowicz nagrał wideo z panem Andrzejem. Zwraca się do Szydło

W piątek Arłukowicz opublikował na Twitterze krótki filmik, na którym zwraca się do jednego z mieszkańców słowami: – Mówią, że jest pan najsłynniejszym wsparciem PiS-u w Węgrowie – zagaduje poseł. – Niech pan mnie nie denerwuje – odpowiada zdezorientowany mężczyzna, po czym odchodzi. W tle słychać śmiech polityków PO.

W sobotę na konwencji PiS w Katowicach zachowanie Arłukowicza ostro skrytykowała Beata Szydło. – Nie możemy pozwolić na to, by ten rechot pogardy, który wybrzmiał wczoraj w Węgrowie, rozniósł się nad całą Polską. Mam przesłanie do pana Arłukowicza i tego całego koleżeństwa: zabierzcie ekipę z powrotem do Węgrowa i przeproście tego człowieka! – mówiła była premier.

Po tym Arłukowicz zamieścił na Twitterze jeszcze jedno nagranie, które ma być odpowiedzią na słowa Szydło. – Pani premier, wy tego nigdy nie zrozumiecie. To jest poza wami. My po prostu lubimy ludzi, my się do nich uśmiechamy, a nie wyśmiewamy. Chcieliście poznać pana Andrzeja? Jest z nami – mówi polityk PO.

– Bardzo się cieszę z tego powodu. Nie czuję żadnej urazy – dodaje pan Andrzej.

Wcześniej inny fragment rozmowy Arłukowicza z mieszkańcem Węgrowa pokazał na Twitterze Krzysztof Brezja, poseł Platformy Obywatelskiej.

