Ceny gazu w górę. Zatwierdzono nową taryfę

Zatwierdzona 16 grudnia 2024 r. taryfa nr 13 dla usług dystrybucji paliw gazowych PSG będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Nowa taryfa przewiduje wzrost stawek opłat dystrybucyjnych średnio o ok. 24,7 proc. w stosunku do stawek zatwierdzonych w taryfie nr 12, z wyłączeniem stawek dla gazu koksowniczego.

"Na całkowitą wysokość rachunku za gaz ziemny składają się koszty zakupu paliwa gazowego oraz koszty jego dystrybucji (transportu). Od początku 2025 r. taryfa dystrybucyjna, w grupach taryfowych W-1.1, W-2.1 i W-3.6 będzie odpowiadała za około 25-36 proc. rachunku za gaz. Jednocześnie w pierwszej połowie przyszłego roku nadal będzie obowiązywała zatwierdzona w czerwcu 2024 r. taryfa na sprzedaż gazu dla spółki PGNiG Obrót Detaliczny" – podał w komunikacie Urząd Regulacji Energetyki.

Wielki wzrost cen gazu

Od 1 stycznia 2025 r. dla odbiorców objętych taryfą PSG oraz taryfą PGNiG Obrót Detaliczny zatwierdzoną przez prezesa URE w czerwcu br., a także odmrożonymi stawkami opłaty abonamentowej, w stosunku do stosowanych w drugiej połowie 2024 r., opłaty wzrosną średnio o:

7,84 proc. dla odbiorców z grupy W-1.1,

5,36 proc. dla odbiorców z grupy W-2.1,

5,25 proc. dla odbiorców z grupy W-3.6.

Wszystkie ceny oraz zmiany płatności podawane przez URE są wyrażone w wielkościach netto. Do grupy taryfowej W-1.1 zaliczani są odbiorcy, którzy używają gazu do przygotowania posiłków. Do grupy W-2.1 zalicza się osoby wykorzystujące gaz również do podgrzewania wody. Natomiast do grupy taryfowej W-3.6 zaliczani są odbiorcy zużywający największe ilości paliwa gazowego, m.in. do ogrzewania domów.

Stawki opłat dystrybucyjnych, na które składają się opłata dystrybucyjna stała oraz opłata dystrybucyjna zmienna, mogą być zróżnicowane w zależności od lokalizacji odbiorcy (obszaru taryfowego). Prezes URE zatwierdza taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych dla wszystkich grup odbiorców. Z kolei taryfy dla sprzedaży gazu ziemnego zatwierdzane są wyłącznie dla gospodarstw domowych i odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej. Taryfy na sprzedaż gazu po raz ostatni zostaną zatwierdzone przez regulatora na 2027 r. W dalszym ciągu będą jednak zatwierdzane taryfy za korzystanie z infrastruktury gazowej (magazynowej, przesyłowej, dystrybucyjnej oraz związanej ze skraplaniem i regazyfikacją).

