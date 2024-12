Wiadomo, kiedy ruszy elektrownia atomowa. Padła konkretna data

– W projekcie pierwszej elektrowni jądrowej kluczową datą jest zawarcie umowy EPC, ale ona uzależniona jest od zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną. Do końca roku liczymy na decyzję KE otwierającą formalny proces notyfikacji, co pozwoli rozpocząć merytoryczny dialog z Komisją – powiedział Wrochna podczas spotkania z dziennikarzami.

Jak podkreślił, przeciętnie procedura notyfikacji pomocy publicznej dla projektów jądrowych przez Komisję Europejską trwa około 1,5 roku.

– Będziemy starali się to zrobić wcześniej niż w połowie 2026 roku, żeby kolejne etapy projektu mogły być realizowane jak najszybciej – zadeklarował pełnomocnik.

Jak wynika ze wstępnego harmonogramu realizacji pierwszej elektrowni jądrowej, przekazanie ternu budowy wykonawcy powinno nastąpić w 2025 roku, w 2026 roku można się spodziewać raportu lokalizacyjnego, w 2028 roku pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac budowlanych (tzw. pierwszy beton jądrowy), a rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku powinno mieć miejsce w 2036 roku, drugiego bloku w 2037 roku, a trzeciego bloku w 2038 roku.

Aktualizacja programu energetyki jądrowej na ukończeniu

– Aktualizacja PPEJ jest na ukończeniu, publikacji dokumentu spodziewamy się na początku 2025 roku, a następnie około trzy miesiące potrwają konsultacje – powiedział Wrochna podczas spotkania z dziennikarzami.

Wcześniej Ministerstwo Przemysłu zapowiadało, że aktualizacja programu będzie gotowa do końca listopada br.

W scenariuszu "aktywnej transformacji" w przekazanym w październiku do publicznych konsultacji projekcie "Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu" zapisano, że w polskim systemie energetycznym nie występują elektrownie jądrowe, ale po uruchomieniu pierwszej wielkoskalowej elektrowni jądrowej realizowanej w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) na Pomorzu oraz pierwszego bloku drugiej siłowni planowanej w ramach programu, wraz z inwestycją realizowaną w partnerstwie prywatnym, łączna moc zainstalowana wielkoskalowych jednostek jądrowych może wynieść w 2040 r. ok. 6,2 GW (netto), a po 2040 r. ok. 10 GW (dwa kolejne bloki drugiej elektrowni jądrowej w ramach PPEJ).

