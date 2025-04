Skąd Polska sprowadza gaz LPG? Rosja głównym dostawcą w 2024 roku

– Dywersyfikacja rynku LPG rośnie od lat i na przełomie 2024 i 2025 r. mieliśmy do czynienia z najbardziej zdywersyfikowanym rynkiem w historii – powiedział dyrektor generalny POGP Bartosz Kwiatkowski podczas prezentacji raportu rocznego.

Skąd Polska sprowadzała gaz skroplony w 2024 roku?

W 2024 r. 995 tys. ton LPG sprowadzono do Polski z Rosji (wobec 1 203 tys. ton rok wcześniej), 545 tys. ton ze Szwecji (585 tys. ton w 2023 r.), 128 tys. ton z USA (wobec 104 tys. ton), 126 tys. ton z Norwegii (91 tys. ton), a 110 tys. ton z Wielkiej Brytanii (120 tys. ton) – wynika z raportu.

To oznacza, że udział Rosji w całkowitym imporcie spadł do 42,7 proc. z 45,8 proc. rok wcześniej, podczas gdy Szwecji wzrósł do 23,4 proc. z 22,3 proc., USA wzrósł do 5,5 proc. z 4 proc., Norwegii wzrósł do 5,4 proc. z 3,5 proc., a Wielkiej Brytanii wzrósł do 4,7 proc. z 4,6 proc.

Inne liczące się kierunki dostaw w 2024 r. to Łotwa (82 tys. ton, 3,5 proc. udziału w rynku), Niemcy (70 tys. ton, 3 proc.) i Holandia (67 tys. ton, 2.9 proc.).

Obowiązuje embargo na LPG z Rosji

– W samym grudniu 2024 r., w którym weszło w życie embargo na rosyjski LPG, struktura importu wyglądała już zupełnie inaczej. Liderem została Szwecja, a udział Rosji spadł poniżej 30 proc. – dodał Kwiatkowski.

Według autorów raportu, średnia cena importowanego LPG w 2024 r. wyniosła 545 euro za tonę, a jeśli wyłączyć dostawy z Rosji – 601 euro/t. – Stąd wynika wzrost cen LPG na rynku detalicznym mniej więcej o 50 groszy na litrze – podsumował Kwiatkowski.

Polska Organizacja Gazu Płynnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców zajmujących się zakupem, rozlewem, dystrybucją gazu płynnego oraz produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego zastosowań, której podstawowym celem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków oraz branży wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych pracowników oraz innych organizacji.

