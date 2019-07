Polityk SLD nie wytrzymał. "Mam już dość"

Polityk w ostrym wpisie odnosi się do sobotniej decyzji PSL co do formuły startu w jesiennych wyborach parlamentarnych i krytykuje postawę własnej partii.

"Dziś ludowcy postawili sprawę dość jasno: albo startują sami, albo w koalicji z PO. Ale pod warunkiem, że w koalicji nie znajdzie się 'drugi sort' czyli lewica. Czas aby również moja partia postawiła sprawę jasno: niech Schetyna przestanie dzielić swoich potencjalnych koalicjantów na lepszych i gorszych. I po męsku zadecyduje - w prawo lub w lewo. Byle do przodu" – pisze Elsner.

"Platforma Obywatelska ma już swój działający sztab wyborczy. Wiosna Biedronia powołała go parę dni temu. Dzisiaj przygotowania do wyborów rozpoczął sztab PSL. Już tylko my grzecznie czekamy, co zadecydują o nas INNI" – zauważa polityk SLD.

Elsner stwierdza, że "ma już dość czekania w przedpokoju Schetyny" oraz "milczącego znoszenia wypowiedzi polityków PO, że SLD jest partią gorszego sortu".

"Tfu, nie gorszego sortu. Drugiego wyboru. Bo partią pierwszego wyboru PO ochrzciło PSL" – pisze na Facebooku polityk.