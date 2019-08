Żakowski o abp Jędraszewskim: Arcybiskup sekty neopogańskiej

Przypomnijmy, że 1 sierpnia podczas homilii w Bazylice Mariackiej abp. Marek Jędraszewski mówił o "tęczowej zarazie". Msza pod przewodnictwem duchownego była częścią krakowskich obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. – Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować na dusze, nasze serca i nasze umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha. Nie czerwona, ale tęczowa – stwierdził abp Jędraszewski.

„Będzie fajnie pod kurią”

W związku z tymi słowami, na duchownego spadła fala krytyki. W obronie arcybiskupa staje wiele środowisk, jeden z wieców poparcia odbędzie się w najbliższą sobotę w Krakowie.

– Gdybyście Państwo chcieli włączyć się do polityki, jest szansa, zwłaszcza dla mieszkańców Krakowa. Sobota 10 sierpnia, przed kurią metropolitalną odbędzie się (…) wiec poparcia dla abp Marka Jędraszewskiego – mówił w poranku radia TOK FM Jacek Żakowski. – Jak ktoś chce tego abp sekty neopogańskiej poprzeć no to super, może się udać pod kurię – dodał dziennikarz.

– "Gazeta Polska Codziennie" bardzo reklamuje to wydarzenie, a może ktoś by chciał tam pójść i powiedzieć: „Za cholerę nie będę bronił tego arcybiskupa, kogo wy bronicie, to jest jakaś patologiczna jednostka, przecież on plecie głupoty”. Jakby ktoś chciał pójść, to zawsze można zgłosić kontrmanifestację i będzie fajnie pod kurią – mówił dalej Żakowski.

