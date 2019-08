"Paweł Kukiz dokonał niesamowitej rzeczy"

DoRzeczy.pl: Kukiz'15 i PSL podpisały porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu. Co skłoniło Kukiz'15, aby połączyć siły z ludowcami?

Łukasz Rzepecki (Kukiz'15): Wpisanie przez Władysława Kosiniaka-Kamysza do programu postulatów, z którymi Paweł Kukiz utożsamia się od początku. Chodzi o zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany, o obniżkę podatków dla przedsiębiorców, o możliwość odwołania posła w trakcie kadencji. Nasze porozumienie programowe składa się z trzech pakietów: obywatelskiego, gospodarczego i antykorupcyjnego. W tym ostatnim chodzi nam o wpisanie ustawy antykorupcyjnej, którą przedstawialiśmy. To są nasze postulaty, z którymi w pełni się utożsamiamy.

W 2015 roku Paweł Kukiz wprowadził ruch Kukiz'15 do parlamentu m.in. na bazie haseł walki z systemem i partiokracją. Jednak PSL jest chyba najbardziej systemową partią w Polsce. Czy Paweł Kukiz zawierając ten sojusz nie traci swojej wiarygodności?

Paweł Kukiz nie traci swojej wiarygodności, ponieważ postulaty, z którymi Kukiz'15 szedł do wyborów w 2015 roku są wpisane do porozumienia programowego. To jest dla nas najważniejsze, aby te postulaty, były realizowane. Chodzi np. o zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany, czy obligatoryjne wiążące dla władzy referenda z obniżonym progiem wyborczym do 30 proc, a także możliwość odwołania posła w trakcie kadencji.

Jednak nie wszyscy posłowie Kukiz'15 oceniają sojusz z PSL tak entuzjastycznie. Wielu z nich odeszło z ruchu Kukiz'15 na znak protestu.

Dziwię się koleżankom i kolegom z Kukiz'15, którzy odeszli, bo tak naprawdę odchodząc do innych partii systemowych porzucili swoje ideały i postulaty, z którymi ja się w pełni utożsamiam. Dziwię się też, że odeszli w momencie, w którym Paweł Kukiz dokonał rzeczy niesamowitej. Najstarsza partia, jaką jest Polskie Stronnictwo Ludowe wpisała postulaty, z którymi ci posłowie w 2015 roku szli do wyborów w ramach Kukiz'15. Odchodząc, pokazali, że dla nich te idee nic nie znaczą i wyrzucili je do kosza. Deklarowałem i deklaruję, że utożsamiam się z postulatami, które zostały wpisane do porozumienia, jak choćby emerytura bez podatku. Emeryci, którzy ciężko pracowali przez całe swoje życie otrzymywaliby o wiele większą emeryturę. Każda zmiana, która ma na celu zostawienie pieniędzy w kieszeniach Polaków jest dla mnie bardzo ważna.

Załóżmy, że Koalicja Polska przekroczy próg wyborczy. Będzie jeden klub parlamentarny?

Jestem przekonany, że Koalicja Polska przekroczy próg wyborczy. Walczymy o kilkanaście procent i o to, by wprowadzić jak najwięcej posłów do parlamentu. Najważniejsze jest dla nas to, by nasze postulaty weszły w życie. Po tych zmiana Polakom żyłoby się o wiele lepiej i każdy otrzymałby bierne prawo wyborcze. To nasz sztandarowy postulat, by przekazać władzę obywatelom i zmienić ten system. Najstarsze ugrupowanie na polskiej scenie politycznej wpisało postulaty, z którymi Paweł Kukiz szedł do wyborów. Jeżeli wprowadzimy posłów i utworzymy klub, to nie widzę przeciwwskazań, żeby ten klub nazywał się PSL-Kukiz-Koalicja Polska, a posłowie realizowali ten program, z którym idziemy do wyborów. Żadne inne ugrupowanie nie chciało rozmawiać na temat naszych postulatów, które były dla nas priorytetem.

Czy porozumienie Kukiz'15 z PSL obejmuje również Senat?

17 sierpnia odbędzie się krajowa konwencja PSL-Kukiz'15. Wtedy przedstawimy liderów list, kandydatów do Senatu i wszystko będzie jasne. W poniedziałek jadę do okręgu sieradzkiego z którego zostałem wybrany na posła z dalekiego 8 miejsca na liście, gdzie będę spotykał się z mieszkańcami i rozmawiał na temat tego, co Polacy sądzą o tej koalicji. Dla mnie ich słowo jest najważniejsze.