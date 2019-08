"Afera Neumanna". Horała: Będziemy odliczać kolejne dni

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Horała stwierdził, że cały czas Sławomir Neumann nie wytłumaczył się z doniesień dotyczących "nieprawidłowości majątkowych". Poseł postawił w Sejmie tablicę dotyczącą "afery Neumanna" i zaznaczył, że będzie ona tam stała, dopóki nie otrzyma odpowiedzi na zadane pytania.

Sprawa dotyczy m.in. 88 tys., które w 2015 roku "wpłacił gotówką na swoje konto lub gotówką spłacając karty kredytowe i kredyty".

– Przypominam, że to ten sam rok, w którym Neumann jako wiceminister zdrowia podjął działania, które skończyły się zarzutami prokuratorskimi za nielegalne sprzyjanie jednej z prywatnych klinik. Jak to jest możliwe, że na koniec grudnia deklaruje że razem z żoną mają 20 tys., po czym po dwóch dniach żona kupuje samochód za 50 tys. i ten samochód nie zostaje zresztą wpisany do oświadczenia majątkowego. Jakie to ważne związane z pełnieniem mandatu posła przedmioty kupował w grudniu przed świętami w perfumeriach czy galeriach alkoholi, płacąc za to pieniędzmi z konta poselskiego, z konta na działalność poselską, na biuro poselskie? Czy te pieniądze zostaną polskim podatnikom oddane? – pytał Horała podczas konferencji.

Polityk podkreślił, że Neumann cały czas na te pytania nie udzielił odpowiedzi. Ponadto cały czas na te doniesienia nie zareagował Grzegorz Schetyny.

– Będziemy odliczać kolejne dni bez tej reakcji. Nie pozwolimy Platformie, aby nie stosowała się do wysokich standardów, które wyznacza PiS – mówił Marcin Horała na briefingu w Sejmie. Jak zapowiedział poseł PiS, tablica będzie prezentowana w Sejmie do skutku, do czasu reakcji Grzegorza Schetyny.

