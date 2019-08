Piosenkarka chce dokonać apostazji. Wszystko przez... masturbację

O swoich planach związanych z Kościołem piosenkarka poinformowała w wywiadzie dla magazynu "Playboy". Margaret przyznała, że kiedyś chodziła na Msze święte, bo była do tego "przymuszana", jednak miała problem z podejściem Kościoła do cielesności.

– Mam takie wspomnienie z okresu nastoletniego, gdy jeszcze regularnie byłam przymuszana do chodzenia do kościoła i co tydzień spowiadałam się z masturbacji. LOL. Of course I did. Z perspektywy czasu przeraża mnie, jak bardzo poznawanie własnego ciała było i jest stygmatyzowane – powiedziała. Artystka, która już wkrótce będzie jurorką programu TVP "The voice od Poland" oświadczyła, że z tego właśnie powodu planuje wkrótce dokonać apostazji.

"Kościół tego nie przetrwa" – skomentował ironicznie tę zapowiedz dziennikarz Wiktor Świetlik. "Aby dokonać aktu apostazji, konieczne jest wyrażenie swej woli na piśmie i przedstawienie jej przed proboszczem. Podejrzewam, że ta pani nawet nie wie kto nim jest i gdzie go można znaleźć. Abstrahując od wszystkiego, współczuję jej pogubienia" – dodał z kolei publicysta Paweł Ozdoba.