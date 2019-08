Wulgarne posty na Facebooku Ewy Farnej. Haker przejął jej konto

W środę na facebookowym koncie Ewy Farnej pojawiły się jej zdjęcia opatrzone wulgarnymi, niecenzuralnymi, bądź obraźliwymi komentarzami. Tego dnia artystka występowała w Sopocie na imprezie Top of the Top Festival.

Piosenkarka zaapelowała do swoich fanów o zgłaszanie postów do administracji Facebooka i pomoc w odzyskaniu konta.

– Pewnie wiecie, że ktoś haknął mojego Facebooka i mam do was wielką prośbę, bo pojawiają się tam różne wpisy, zdjęcia, screeny i nie tylko, abyście zgłaszali wszystkie fejkowe posty do Facebooka, aby konto zostało jak najwcześniej zablokowane. Pomóżcie w odzyskaniu konta – mówi Farna na nagraniu zmieszczonym w internecie.

Konto wokalistki zniknęło na razie z Facebooka.