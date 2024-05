Zaskakująca decyzja Rady UE. Zmiana ws. emisji CO2

Nowe normy znalazły się w przyjętym dzisiaj rozporządzeniu Rady w sprawie norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich.

"Zaktualizowane przepisy spowodują dalsze ograniczenie emisji CO2 z transportu drogowego i wprowadzą nowe cele na lata 2030, 2035 i 2040. Bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 pomogą zwiększyć udział pojazdów bezemisyjnych we flocie pojazdów ciężkich w całej UE, zapewniając jednocześnie utrzymanie i wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności sektora" – wskazano w komunikacie.

Zmienione przepisy

Zgodnie ze zmienionymi przepisami zakres istniejącego rozporządzenia zostanie rozszerzony, tak aby prawie wszystkie nowe pojazdy ciężkie z certyfikowanymi emisjami CO2 – w tym mniejsze ciężarówki, autobusy miejskie, autokary i przyczepy – podlegały celom w zakresie redukcji.

Nowe przepisy utrzymują istniejący cel na rok 2025, obecnie ustalony na poziomie 15 proc. redukcji emisji w przypadku ciężkich samochodów ciężarowych o masie powyżej 16 ton.

Zgodnie z celami klimatycznymi UE na rok 2030 i później w rozporządzeniu określono następujące nowe cele:

– redukcja emisji o 45 proc. od 2030 r. (wzrost z 30 proc.)

– redukcję emisji o 65 proc. od 2035 r.

– redukcję emisji o 90 proc. od 2040 r., wymieniono.

Cele te będą miały zastosowanie do średnich i ciężkich samochodów ciężarowych o masie powyżej 7,5 tony oraz autokarów, a także do odpowiednich pojazdów zawodowych od 2035 r.

W stronę zerowej emisyjności

Nowe przepisy wprowadzają cel dotyczący osiągnięcia 100 proc. zerowej emisji w przypadku nowych autobusów miejskich do 2035 r. oraz cel pośredni wynoszący 90 proc. dla tej kategorii do 2030 r. Autobusy międzymiastowe będą wyłączone z tego celu.

Rozporządzenie zostanie teraz podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu.

Komisja ma dokonać przeglądu skuteczności i wpływu zmienionego rozporządzenia w 2027 r.

Komisja będzie musiała między innymi ocenić możliwość opracowania wspólnej metodologii oceny i raportowania emisji CO2 w całym cyklu życia nowych pojazdów ciężkich.

Sektor pojazdów ciężkich odpowiada za ponad 25 proc. emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu drogowego w UE. Normy emisji CO2 dla niektórych pojazdów ciężkich zostały ustalone po raz pierwszy w 2019 r., z celami na lata 2025-2029 i począwszy od 2030 r., z uwzględnieniem przeglądu rozporządzenia do 2022 r., podała Rada.

W lutym 2023 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rewizji norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich. Niniejsza zmiana stanowi integralną część pakietu legislacyjnego "Fit for 55". Zaktualizowane przepisy przyczyniają się do realizacji celu UE, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

