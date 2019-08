Cenckiewicz apeluje do mediów: Bojkotujcie Hartmana

W rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. prof. Jan Hartman, filozof z Uniwersytetu Jagiellońskiego, postanowił wyłożyć własną wizję historii i zamieścił na Twitterze szokujący wpis.

"W sprawie wojny z bolszewicką Rosją w 1920 r. to tylko chciałem nieśmiało przypomnieć, że to Polacy napadli na Rosję, a nie odwrotnie. Mieliśmy niezbyt mądry obyczaj rajdów na wschód, a potem się oburzaliśmy, że zabory, że inwazje. Trza w domu siedzieć" – napisał Hartman.

Wpis filozofa spotkał się z falą oburzenia na Twitterze. Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz zwrócił się do mediów z apelem, aby nie zapraszać i nie cytować Hartmana.

"Apeluję do wszystkich mediów - w tym internetowych, o porozumienie ponad podziałami by bojkotować, nie zapraszać i nie cytować Jana Hartmana po tym co napisał dziś o agresji sowieckiej na Polskę i wojnie 1920 r. Proszę Was zróbcie to ze względu na ofiarę życia obrońców Ojczyzny" – podkreślił historyk.

Bitwa Warszawska z 1920 r. była decydującą bitwą wojny polsko-bolszewickiej. Uznaje się ją za 18. przełomową bitwę w historii świata. Określana mianem "Cudu nad Wisłą" zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.