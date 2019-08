"Warto spróbować...". Jarosław Sellin o budżecie bez deficytu

– Warto spróbować, bo sytuacja gospodarcza jest dobra, podobnie jak ściągalność podatków i walkę z przestępczością zorganizowaną. Gdyby się udało, po raz pierwszy od 30 lat, od czasu wprowadzenia gospodarki rynkowej i demokracji, wydawalibyśmy tyle ile zarabialibyśmy – mówił w TVP.

Zrównoważony budżet oznacza, że dochody państwa mają wystarczyć na pokrycie wszystkich wydatków. W efekcie nie trzeba będzie pożyczyć pieniędzy na rynku, by pokryć budżetową dziurę. Projektem ustawy budżetowej ma we wtorek zająć się Rada Ministrów.

Afera wokół Westerplatte

Wiceminister kultury skomentował również postawę władz Gdańska, które twierdzą, że rząd zaanektował, zagrabił, zabrał, Westerplatte Gdańszczanom. - Najbardziej trafnie skomentował to dyrektor Muzeum II wojny Światowej, który w jednym z wywiadów zauważył, że każdy na świecie by się zdziwił, gdyby burmistrz Honolulu twierdził, że Waszyngton i prezydent Trump i amerykańska administracja zabrali Pearl Harbor mieszkańcom Honolulu. To dziwna retoryka, niezrozumiała dla większości Polaków, gdy władze miasta mówią, że fakt iż władze państwowe chcą wybudować muzeum na terenie Westerplatte jest jakimś zabieraniem. To nasza wspólna sprawa – mówił.

Sellin podkreślił, że w 2003 r. Westerplatte, jako pole bitwy, zostało wpisane na ekskluzywną prezydencką listę pomników historii., co oznacza, że państwo polskie powinno się tym miejscem zaopiekować. – Tymczasem wiadomo, że było ono zaniedbane, zwłaszcza przez władze miasta Gdańska, które zasadniczą część terenu Westerplatte miały w swojej pieczy. Naprawiliśmy to. 1 września wbudujemy kamień węgielny pod budowę muzeum Westerplatte – mówił Sellin w programie "Kwadrans polityczny" TVP.

– Stefan Chwin, Gdańszczanin, twierdzi, że obecna władza uważa, że wszystko ma być PiS-owskie i po to anektuje półwysep – zauważa Marcin Wikło.- Nie wiem jak Stefan Chwin definiuje pisowskość. Ja dobrze się czuję w środowisku PiS - deklaruje Jarosław Sellin. -Uważam, że to środowisko polskich patriotów, którzy dbają o polski interes narodowy i o prawdę historyczną, które chce prowadzić ambitną politykę historyczną, bo to też forma budowania kapitału moralnego narodu i państwa w świecie. To trzeba robić, a nie lekceważyć – podkreślił.