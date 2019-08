Wojciechowski nowym kandydatem na komisarza UE

W rozmowie z korespondentką rozgłośni w Brukseli Katarzyną Szymańską-Borginon Szczerski zdradził, że przyszła szefowa nowej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała, żeby Polska dostała tekę ds. rolnictwa.

– Ponieważ pojawiła się wcześniej nie zakładana przez nas możliwość objęcia przez Polskę teki komisarza ds. rolnictwa, to zdecydowałem się wycofać swoją kandydaturę. Uważam, że jest to tak ważna dla Polski teka, że powinien objąć ją ktoś, kto rzeczywiście zajmował się rolnictwem całe życie. Zaproponowałem Janusza Wojciechowskiego – wyjaśnił Szczerski RMF FM.

Szef Kancelarii Prezydenta wyjaśnił, że w trakcie spotkania, do którego doszło 7 sierpnia w Brukseli, rozmawiał z Ursulą von der Leyen o innej tece. – Wówczas rozmowa miała dotyczyć teki ds. infrastruktury i teki ds. polityki regionalnej. To były dziedziny z zakresu moich kompetencji i zainteresowań – powiedział.

Rzecznik rządu Piotr Muller potwierdził, że nowym kandydatem Polski na komisarza jest Janusz Wojciechowski. W latach 1995-2001 był prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Od 2004 do 2005 roku był prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jednocześnie w latach 1999-2016 był posłem do Parlamentu Europejskiego. W 2010 r. przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości.

We wtorek szefowa Komisji Europejskiej rozpocznie przesłuchania kandydatów zgłoszonych przez państwa członkowskie. Co ciekawe, jeszcze nie wszystkie kraje przedstawiły swoich kandydatów. Chodzi o Włochy oraz Francję.