Maria Nurowska jednak nie wystartuje do Senatu. Nie udało się zebrać podpisów

"Program PO jest jak yeti. Dużo się o nim mówi, nikt go nie widział"

On jest jak yeti. Dużo się o nim mówi, nikt go nie widział. My prosimy o wyliczenia jakieś precyzyjne od wielu tygodni, nie widać nic - w ten sposób o "rzekomym programie PO" mówił Michał Dworczyk.