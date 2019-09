Kwaśniewski nie zagłosuje na kandydata SLD?

Zdaniem Millera były prezydent w najbliższych wyborach może poprzeć lidera Razem Adriana Zandberga.

– Listy są już zarejestrowane i nie mam zamiaru się do tego odnosić dalej, bo to już nic nie da. Po prostu trzeba przyjąć rzeczy takie, jakie one są. Wiem, że mój "szorstki przyjaciel" Aleksander Kwaśniewski będzie głosować na pana Adriana Zandberga. Gdybym ja był w Warszawie, to głosowałbym na kandydatki i kandydatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tego nie ukrywam. Jestem członkiem władz krajowych tej partii o trudno mi sobie wyobrazić, żeby głosował na przedstawicieli innej partii – mówił Leszek Miller.

Były premier ponadto pochwalił obecnego przewodniczącego SLD Włodzimierza Czarzastego. Jego zdaniem polityk miał ciężką rolę do wypełnienia, gdyż SLD przez cztery lata znajdowała się poza Sejmem. – Trudno jest ugrupowanie skonsolidować i zapewnić mu szanse wyborcze, a te szanse niewątpliwe istnieją. Robi to, co trzeba w takich sytuacjach robić– ocenił Miller.