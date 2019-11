Jak zatrzymano wyłudzenia VAT? Zobacz niezwykły spot

Podatek VAT stanowi duże źródło dochodów budżetowych w krajach Unii Europejskiej. Niestety jest on podatny na oszustwa i wyłudzenia. Karierę w ostatnim zrobiło określenie "karuzela VAT". Jest to jeden z najbardziej „popularnych” mechanizmów kradzieży VAT. Straty dla Skarbu Państwa z tego tytułu liczy się w setkach miliardów złotych w Polsce i w dziesiątkach miliardów euro w innych krajach UE.

Do 2015 roku luka VAT w Polsce powiększała się osiągając poziom ok. 24-27 proc. (dużo powyżej średniej europejskiej), a sprawcy tego stanu rzeczy byli w zasadzie bezkarni. Sytuacja zmieniła się w roku 2015, kiedy to Ministerstwo Finansów pod kierownictwem Mateusza Morawieckiego postanowiło coś z tym zrobić.

Wówczas zaproszono do współpracy podmioty niezależne (start-upy) oraz zatrudniono specjalistów z najwyższej półki: prawników, programistów, księgowych. Dokonano zmian w prawie podatkowym, wprowadzono Jednolity Plik Kontrolny, co znacząco zwiększyło możliwości analityczne Ministerstwa Finansów, a co za tym idzie, możliwości wykrywania przestępstw podatkowych. Aby zwiększyć je jeszcze bardziej, zrobiono coś, czego nie zrobiono w żadnym innym kraju UE - wprowadzono bankowy program STIR analizujący przepływy bankowe pod kątem fikcyjnych transakcji i pustych faktur itd. Efektem tych działań jest zatrzymanie karuzel VAT i systematyczne zmniejszenie luki VAT do poziomu zdecydowanie poniżej średniej europejskiej. Dodatkowo, dzięki polskiemu systemowi, wykryto i zatrzymano 225 karuzel VAT na terenie całej UE.

Projekt „stopVATcarousel.pl” jest skierowany przede wszystkim do odbiorcy zagranicznego. Ma on charakter zarówno promocyjny, jak i edukacyjny. W komunikacji wykorzystany został fakt, że pieniędzmi pochodzącymi z wyłudzeń VAT finansuje się również terroryzm, handel bronią i przemyt narkotyków i inne przestępstwa. Kampania również zwraca uwagę, że pieniądze, które znikają z budżetów państw, mogłyby zaspokoić konkretne potrzeby ich mieszkańców: nowe szpitale, nowe drogi, lepsza komunikacja miejska etc.

Kampania zakłada wykorzystanie nośników outdoorowych, wystawionych w najważniejszych miastach europejskich (Londyn, Berlin, Bruksela, Madryt), które komunikują fakt finansowania terroryzmu pieniędzmi pochodzącymi z wyłudzeń z VAT oraz przekierowują odbiorców na kampanijną stronę internetową. Strona w przystępny i atrakcyjny sposób wyjaśnia mechanizm karuzel VAT oraz jego wpływ na nasze bezpieczeństwo, wskazując na przewodnią rolę Polski w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań służących zwalczaniu tego typu przestępstw. Na stronie internetowej można również obejrzeć film streszczający problem przestępstw podatkowych i objaśniający rolę Polski w jego rozwiązywaniu.

Do współpracy zaproszono przedstawiciela brytyjskiej arystokracji o bardzo pozytywnym stosunku do Polski i Polaków. Czcigodny Alexander Francis Shaw – spadkobierca tytułu Barona Craigmyle, wnuk filantropa Lorda Thomasa Craigmyle i prezesa brytyjskiego Związku Kawalerów Maltańskich, w barwny i charakterystyczny dla angielskiego poczucia humoru sposób wyjaśnia widzom, na czym polegają karuzele VAT i jak wpływają na nasze codzienne życie.