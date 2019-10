Finałowy zjazd Akademii Patriotyzmu

Wykład prof. Jacka Kurzępy pt.„Jakich elit potrzebuje Polska” był swoistą dyskusją ze słuchaczami na temat tego, jaka jest dzisiejsza młodzież, jakie ma przekonania, czego oczekuje od rzeczywistości, a czego państwo i naród powinny oczekiwać od niej. Jak być dzielnym i konsekwentnym w działaniu? Jak radzić sobie z porażkami jak osiągać sukcesy? Te wszystkie zagadnienia stały się przedmiotem dyskusji z prof. Kurzępą. Wykład był doskonałym odzwierciedleniem całego cyklu. Ciekawy wykładowca, spora doza interakcji i szczera dyskusja. Tak wyglądały zjazdy Akademii. W ciągu dziesięciu miesięcy słuchacze zgłębiali tematykę gospodarczą, medialną, polityczną oraz historyczną.

–Akademia to nie tylko wykłady i poszerzanie własnej wiedzy. To przede wszystkim bezpośredni kontakt z wykładowcami, których często znamy z ekranów telewizorów, ale i z rówieśnikami, którzy mają podobne obserwacje, problemy czy ambicje jak my. To bardzo pomaga. Zwłaszcza, że wspólnie szukaliśmy rozwiązań i pomysłów jak sobie radzić z przeszkodami, jak unikać problemów, jak osiągać sukcesy – ocenił jeden ze słuchaczy.

Podsumowaniem cyklu było wręczenie dyplomów udziału uczestnikom Akademii oraz uroczysty obiad, podczas którego już w luźnej atmosferze dyskutowano o przebiegu spotkań, ich atrakcyjności oraz zgłaszano uwagi na przyszłość.

Tym samym I edycja Akademii Patriotyzmu dobiegła końca. Jej inicjatorem i organizatorem była Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego, a partnerem strategicznym KGHM Polska Miedź S.A. Uczestnikami była młodzież i studenci w wieku 18-27 lat. Najprawdopodobniej już niebawem ruszy rekrutacja do kolejnej, drugiej edycji projektu. Więcej informacji na ten temat już wkrótce.

