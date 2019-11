"Przy całej sympatii do Kosiniaka-Kamysza...". Siemoniak o wyborach prezydenckich

– Przy całej sympatii do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Każde z ugrupowań opozycyjnych będzie chciało mieć własnego kandydata. My mamy teraz otwartą drogę do decyzji – podkreślił Siemoniak.

Polityk zaznaczył, że ta decyzja dotycząca kandydata nastąpi w ciągu najbliższych dni. – Decyzja Donalda Tuska bardzo przyspiesza ten kalendarz, więc też będziemy starali się wyprzedzać raczej czas, a nie iść za wydarzeniami. PSL ma swojego kandydata i pewnie lewica też będzie mieć swojego kandydata – ocenił.

Polityk podkreślił, że ważne jest, aby podczas kampanii wystrzegać się agresywnego języka i nie palić mostów za sobą, a zamiast tego budować wspólne poparcie na drugą turę, co ma się przełożyć na zwycięstwo z prezydentem Dudą.

Czy Tusk się poddał?

Tomasz Siemoniak został również zapytany o wczorajszą decyzję Donalda Tuska.

– To nie jest osoba, która się kogokolwiek boi, zwłaszcza w polityce. Ma naturę wojownika, wielokrotnie podejmował śmiałe decyzje i też znany jest w Polsce jako sportowiec, a sportowcy nie rezygnują. Nawet gdy uważają, że nie ma szansy na zwycięstwo, walczą. Nic takiego nie powiedział, nie powiedział, że nie ma szans na zwycięstwo. Nigdy nie powiedziałbym, że ta jego wczorajsza decyzja jest jakąś formą poddania się – przekonywał Siemoniak.

Polityk podkreślił, że Tusk w polskiej polityce osiągnął "prawie że maksimum". Siemoniak dodał, że w tej sytuacji to Małgorzata Kidawa-Błońska powinna być kandydatem PO na prezydenta i zaznaczył, że "nie ma nic przeciwko", aby to Grzegorz Schetyna dalej kierował Platformą. – Uważam że ogromną pracę wykonał przez te 4 lata – stwierdził gość Radiu Plus.

Czytaj także:

Apel Kosiniaka-Kamysza po decyzji Tuska

Czytaj także:

Tusk rezygnuje. Semka: Potwierdza się "klątwa Lecha Kaczyńskiego"