Prezydent mianował ważnych dowódców wojskowych. "To wielka odpowiedzialność"

W związku z rocznicą Konstytucji 3 maja zaplanowano szereg uroczystości. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie Andrzej Duda, jako zwierzchnik Sił Zbrojnych, wręczył nominacje generalskie. W wydarzeniu uczestniczył również m.in. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezydent, na podstawie art. 134 ust. 3 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował dowódcę generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), a także nadał jeden stopień generała Wojska Polskiego.

Na stanowisko dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych mianowany został gen. broni Marek Sokołowski. Na stanowisko dowódcy WOT mianowany został gen. bryg. Krzysztof Stańczyk. Natomiast na stopień generała Wojska Polskiego mianowany został gen. broni Sławomir Wojciechowski, polski przedstawiciel wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej.

Prezydent Duda: To wielka odpowiedzialność

– 3 maja to piękny i ważny dzień dla Polski i Polaków. Przez 233 lata – niezależnie, czy Polska była na mapie czy nie – to zawsze był ważny dzień dla tych, którzy mieli Polskę w sercu – mówił prezydent. – To wielka odpowiedzialność dziś dzierżyć w swoich rękach zadanie zapewnienia bezpieczeństwa współobywatelom – dodał.

– Jakże jesteśmy szczęśliwym pokoleniem, które od 35 lat żyje i samo stanowi o sobie. Suwerenna i niepodległa Polska, jakie to cenne, ale także często niedoceniane. Kiedy spojrzy się w przeszłość, to nie ma żadnych wątpliwości, że o taką właśnie Polskę (...) walczyły pokolenia – powiedział Andrzej Duda.

twitter

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

233 lata temu, 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli.

Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 r. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się świętem państwowym w 1990 r.

Czytaj też:

Prezydent złożył projekt ustawy. Zmiany w obszarze militarnym i pozamilitarnymCzytaj też:

20 lat Polski w Unii Europejskiej. Oświadczenie prezydenta Dudy