Wspólna akcja CBA, SOP i CBŚP. To uratuje komuś życie

Akcję przeprowadzono w ramach zbliżającej się 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mobilny punkt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa został ustawiony przy siedzibie Centralnego Biura Śledczego Policji i Służby Ochrony Państwa.

Według CBŚP, chętnych tradycyjnie nie brakowało. Pierwsi uczestnicy zbierali się na parkingu jeszcze przed przyjazdem ambulansu. Osób gotowych do oddania krwi zgłosiło się wiele, ale ostatecznie pobrano krew od 49 chętnych. W sumie zgromadzono 22,5 litra krwi.

"Wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w tej akcji bardzo dziękujemy. Szczególne podziękowania kierujemy do Zespołu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, którzy kolejny już raz przeprowadzili zbiórkę krwi z wykorzystaniem ambulansu przystosowanego do jej poboru. Dzięki temu bardzo sprawnie przeprowadzono akcję, i co należy podkreślić, w bardzo miłej atmosferze" – podsumowało CBŚP.