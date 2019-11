Rozłam w kadrze? Część siatkarek chce zwolnienia trenera

Jak donosi "Gazeta Wyborcza" atmosfera szatni siatkarek jes fatalna.Przyczyną ma być rzekome faworyzowanie młodziutkich Magdy Stysiak i Marii Stenzel. Zawodniczki mają być otaczane specjalną opieką, co nie podoba się innym reprezentantkom do tego stopnia, że te miały zażądać zwolnienia sztabu szkoleniowego, w tym selekcjonera, Jacka Nawrockiego. Kolejny kłopot to komunikacja z trenerami.

– Jestem młodą zawodniczką, pierwszy rok gram w kadrze i nie widziałam nic złego. Moim zdaniem atmosfera była bardzo dobra – tłumaczy w rozmowie z "Wyborczą" Magdalena Stysiak.

Do całej sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się Polski Związek Piłki Siatkowej. "Z rekomendacji Jacka Kasprzyka, prezesa PZPS i na podstawie pozytywnej oceny Pionu Sportu i Szkolenia, Zarząd PZPS podczas dzisiejszego posiedzenia podjął jednogłośną uchwałę o kontynuacji współpracy z trenerem Jackiem Nawrockim do zakończenia mistrzostw świata w roku 2022" – czytamy w oświadczeniu.