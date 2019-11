Kosiniak-Kamysz skończy jak Petru? Polityk PO zaskakuje

Kilka dni temu, podczas Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wierzchosławicach lider tej partii Władysław Kosiniak-Kamysz mówił m.in. o przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Zaapelował o budowę szerokiego porozumienia.

Kosiniak-Kamysz jak Petru?

O ewentualne „szerokie porozumienie” i prawybory w ramach całej zjednoczonej opozycji Sławomira Nitrasa zapytał dziennikarz Robert Mazurek.

– Wyklucza pan w ogóle możliwość prawyborów w szerszym gronie, niż tylko Platforma, niż tylko Koalicja Obywatelska, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby stanąć do prawyborów? – pytał Mazurek.

– Ja bardzo lubię i szanuję pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale niestety on aspiruje do takiego grona polityków – z którego ja już kilku znam po drodze, ostatnim był Ryszard Petru – który po wyborach parlamentarnych... – mówił Nitras, ale w słowo wszedł mu dziennikarz. – Pan stawia go w jednym rzędzie z Ryszardem Petru? To ciekawe – stwierdził Mazurek.

– Trochę tak. Nie we wszystkim, ale w tej jednej sprawie go stawiam. To są ludzie – i Władysław, i wcześniej Ryszard Petru – którzy mówią tak: Myśmy wygrali wybory, zrobiliśmy świetny wynik 7 procent, a wyście przegrali wybory, bo zrobiliście 28. Ja myślę, że tu trzeba trochę spokoju. Doceniam też talenty Michała Kamińskiego, którego prywatnie bardzo lubię, ale jeśli oni proponują jednego dnia prawybory, kilka dni temu, wspólne – dzisiaj rano słyszę w jednej z rozgłośni Michała Kamińskiego, który mówi: "nie prawybory, ale sondaż, dwa sondaże zrobimy" – to powiem tak: co będzie, jeśli za trzy dni okaże się, że Władysław Kosiniak-Kamysz w tych sondażach przegra? Czy tak chętnie się wycofa? – stwierdził dalej Nitras.