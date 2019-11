Poseł SLD: W tej sprawie z PiS mamy nić porozumienia

Rozmowa dotyczyła nowego rządu. Ministrem ds. klimatu został Michał Kurtyka, dotychczasowy wiceminister energii. Sam resort energii został zlikwidowany.

– Głos premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie był bardzo znaczący, decydujący. Mam przekonanie, że decydenci w tej sprawie dojdą do poważnej refleksji. Jeśli chodzi o ochronę klimatu, Polska ma naprawdę bardzo duże dokonania w tej materii. To jest realizacja protokołu z Kioto, później realizacja całego pakietu energetyczno-klimatycznego ogłoszonego przez Unię Europejską. Mam takie przekonanie, że my zrobiliśmy w tej materii bardzo dużo jako Polska i nie możemy dzisiaj ponosić tak drastycznych obciążeń, jakie chce na nas nałożyć Unia Europejska – powiedział Krzysztof Lipiec z PiS, odnosząc się do polskiej walki na unijnej arenie ws. celów klimatycznych UE.

– Bardzo się cieszę, że powołaliście ministra ds. klimatu, bardzo się cieszę, że dostrzegliście problem. Tak, w tej sprawie mamy nić porozumienia – wskazał drugi gość Debaty Jedynki, poseł SLD Andrzej Szejna. – Jeśli chodzi o plany Lewicy ws. energii i prądu, jeśli rząd PiS będzie chciał wziąć to pod uwagę – tak jak politykę społeczną i ochronę zdrowia – to nie ma tutaj sporu. Oczywiście jeśli państwo weźmiecie to pod uwagę – zaznaczył parlamentarzysta.

Dalej Szejna podkreślił, że pozytywnie ocenia powierzenie Konradowi Szymańskiemu odcinka europejskiego w polskiej dyplomacji. – Uważam, że Konrad Szymański jest dobrym człowiekiem na dobrym miejscu. Jest specjalistą, spotkaliśmy się w Parlamencie Europejskim – mówił gość Antoniego Trzmiela.