"Bank Przyszłości". PKO BP zaprezentował strategię do 2022 roku

Podczas popołudniowej konferencji prasowej Bank PKO BP zaprezentował zaktualizowaną strategię "Wpieramy rozwój Polski i Polaków", która obecnie przyjęła nazwę "PKO Bank Przyszłości". Ten krok jest konsekwencją realizacji z dwuletnim wyprzedzeniem określonych w listopadzie 2016 roku strategicznych celów finansowych na rok 2020 w zakresie zwrotu kapitału. Obecny horyzont strategii rozciąga się do roku 2022.

– Mieliśmy przyjemność - jako zespół zarządzający - w przeciągu kilku ostatnich lat prezentować nasze strategie. Przypomnę - pierwsza strategia "Lider", aby być niekwestionowanym liderem polskiej bankowości; następnie dostaliśmy aspekt jakości i prace nad tym, aby PKO Bank Polski był codziennie najlepszy. Realizowaliśmy to aż do roku 2016, w którym zaprezentowaliśmy strategię "Wspieramy rozwój Polski i Polaków" – strategię cyfryzacji naszego banku. Dzisiaj dokładamy kolejną cegiełkę PKO BP mówiąc o "Banku Przyszłości" – mówił dziś Zbigniew Jagiełło.

Prezes PKO BP podkreślił, że siła zarządzanego przez niego banku w najbliższych lata będzie się brała z rozwiązań technologicznych. Wskazywał, że obecny moment - zakończenia strategii "Wpieramy rozwój Polski i Polaków" - jest jednym z najlepszych momentów strategicznych tej instytucji.

– Wysoka efektywność kosztowa, dobry zwrot z kapitału – to podstawy do tego, żebyśmy mogli mówić o "Banku Przyszłości". Banku, który będzie pogłębiał relacje z klientami, będzie w bardzo silny sposób cyfryzował swoje usługi i współpracę z klientami. To również bank, który będzie kontynuował swoje innowacyjne rozwiązania, w tym obecnie bardzo ważny aspekt cyfryzacji usług w Polsce w oparciu o chmurę krajową, która jest pomysłem naszego banku, a który tworzymy razem z Polskim Funduszem Rozwoju. Prosty bank, to również bank w którym dokonujemy szereg optymalizacji procesów wewnętrznych po to, aby także z naszej perspektywy procesy te były łatwe, intuicyjne i jak najbardziej zdigitalizowane. To wszystko możemy zrobić, jeśli w najbliższych latach dokonamy silnej transformacji z wykorzystaniem technologii Cloud Computing, w oparciu o którą będziemy rozwijali nasze zdolności w zakresie przetwarzania dużej ilości danych – podkreślał prezes Jagiełło.

Bank Przyszłości – cele

Zaktualizowana strategia PKO Banku Polskiego zakłada osiągnięcie do 2022 roku rentowności kapitału własnego na poziomie 12 proc., obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów do 41 proc., utrzymanie kosztów ryzyka w przedziale 0,60-0,75 proc. oraz osiągnięcie rocznego zysku netto powyżej 5 mld zł. Bank postawił sobie za cel także efektywne zarządzanie adekwatnością kapitałową, tak aby współczynniki kapitałowe TCR i CET1 umożliwiały wypłatę dywidendy.

Strategia PKO Banku Polskiego na najbliższe lata opiera się na czterech zasadniczych filarach, w myśl których Bank Przyszłości ma być dostępny, mobilny i osobisty; otwarty i innowacyjny; cyfrowy i sprawny; kształtujący kompetencje przyszłości. Co oznacza to oznacza?

Dostępny, mobilny, osobisty – cyfrowy model bankowania wykorzystujący zaawansowaną analitykę, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenie w codziennym życiu klienta. Sieć tradycyjnych oddziałów ma być stopniowo przekształcana w centrum doradztwa i edukacji finansowej.

Otwarty, innowacyjny – wykorzystywanie możliwości otwartej bankowości, partnerstw strategicznych i rozwiązań chmurowych do zaproponowania klientom innowacyjnych rozwiązań. Oferta zostanie poszerzona o usługi wykraczające poza tradycyjną bankowość.

Cyfrowy i sprawny – zdigitalizowane procesy z minimalnymi wymaganiami manualnej obsługi, bez papieru, bez podpisu, szybki i bezpieczny bank w chmurze.

Kształtujący kompetencje przyszłości – zmotywowany i zaangażowany zespół z kompetencjami dopasowanymi do nowych wyzwań biznesowych, pracujący zwinnie, w najnowszych technologiach.