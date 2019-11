"Polscy sędziowie, jesteśmy z wami". Tokarczuk zachęca do protestów

W niedzielę o godz. 16 w całej Polsce mają się odbyć demonstracje w obronie "niezawisłości sędziów".

Przeciw szykanowaniu sędziów

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", to wyraz solidarności z sędziami szykanowanymi przez władzę. W Warszawie sędziowskie stowarzyszenie Iustitia planuje protest pod resortem sprawiedliwości. – Sędzia jest niszczony przez układ zamknięty, który stworzono w ciągu ostatnich czterech lat. Jest niszczony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, rzecznika dyscyplinarnego namaszczonego przez Zbigniewa Ziobrę i prezesa sądu powołanego przez niego – mówi prezes Iustitii prof. Krystian Markiewicz. – Po ostatnich wyborach nastąpiła eskalacja represji wobec sędziów – dodał.

Tokarczuk: Jesteśmy z Wami

W Internecie pojawiło się nagranie, na którym do udziału w demonstracjach zachęca pisarka Olga Tokarczuk.

– Polscy sędziowie, jesteśmy świadomi tego, w jakiej wielkiej teraz opresji żyjecie, jak jesteście zwalniani z pracy, przesuwani na inne stanowiska, jak bardzo cierpią na tym wasze rodziny. I chcę powiedzieć wam tylko, że jesteśmy z Wami. Żeby pokazać nasze wsparcie, zapraszam wszystkich na demonstracje w niedzielę o godz. 16. – zachęca noblistka.

Sędzia Paweł Juszczyszyn zawieszony

Planowane na niedzielę demonstracje to odpowiedź na zawieszenie sędziego Pawła Juszczyszyna.

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki zawiesił poprzez zarządzenie Pawła Juszczyszyna. Sędzia Juszczyszyn, powołując się na wyrok TSUE, zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia listy poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie odwołał go wcześniej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Prezes sądu Maciej Nawacki wydał zarządzenie w piątek. Powołuje się przy tym na art. 130 Ustawy o ustroju sądów powszechnych. Paweł Juszczyszyn został zawieszony na miesiąc. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zdecyduje, czy ten okres zostanie przedłużony. Sędzia Nawacki wyjaśnił, że decyzja o zawieszeniu nakazuje sędziemu "powstrzymać się od wszelkich czynności w sądzie rejonowym i okręgowym" – informuje TVN24.