Znany komentator i wykładowca szefem Centrum Analiz Strategicznych

Maliszewski zastąpi na stanowisku prof. Waldemara Parucha. Przypomijmy głośną wypowiedź Parucha sprzed kilku tygodni. Dotyczyła ona obsadzenia funkcji ministra sportu w kontekście rozgrywek w Senacie. Pytany na antenie RMF FM, dlaczego jest wakat na stanowisko ministra sportu, Paruch odparł, że nie ma jeszcze decyzji personalnej. – To jest kwestia porozumienia między małymi koalicjantami a Prawem i Sprawiedliwością – oświadczył, zapowiadając, że za kilka dni wszystko się wyjaśni. Dopytywany przez prowadzącego audycję Krzysztofa Ziemca, czy "może jest to forma kuszenia kogoś z opozycji", Paruch odpowiedział, że "nie jest to wykluczone". Dalej zwrócił uwagę, że resort sportu jest wizerunkowo bardzo istotnym ministerstwem, choć jego budżet np. w porównaniu z MON jest niewielki. Zapytany wprost, który z senatorów opozycji mógłby objąć tekę ministra sportu, Paruch podkreślił, że nie prowadzi tych rozmów.

Teraz funkcję szefa Centrum Analiz Strategicznych obejmie prof. Maliszewski. Zadaniem prof. Maliszewskiego będzie taka organizacja pracy Centrum, by udało się zrealizować wszystkie elementy nowego planu – opisuje wPolityce.pl. Prof. Norbert Maliszewski jest psychologiem społecznym i specjalistą ds. marketingu politycznego, wykładowcą akademickim, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.