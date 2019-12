Twer: Tablice poświęcone zbrodni w Katyniu mogą zniknąć

Na ścianie jednego z budynków należących do twerskiego Uniwersytetu Medycznego, wiszą tablice informujące o tym, że w piwnicach tego gmachu funkcjonariusze NKWD rozstrzeliwali polskich jeńców wojennych i inne ofiary stalinowskiego terroru. Na rozkaz Józefa Stalina wiosną 1940 roku zamordowano tam polskich oficerów. Na cmentarzu w pobliskim Miednoje spoczywa 6295 polskich policjantów oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.

Teraz, według dziennika "Kommiersant", tablice upamięniające zamordowanych Polaków, mają zostać zlikwidowane. Pismo w tej sprawie miało zostać wysłane przez miejscową prokuraturę do rektora uczelni.

Tablice znajdują się na ścianie budynku Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Sowieckiej 4, który wcześniej należał do miejscowego oddziału NKWD. Twerska prokuratura zwróciła uwagę rektorowi szkoły, że we wrześniu 1991 roku wydano zgodę na przymocowanie tablic, ale na ścianie budynku przy ulicy Sowieckiej 2. Prokuratorzy zażądali naprawienia błędu, co w konsekwencji oznacza, że tablice powinny zostać zdjęte. Jednocześnie podkreślili, że nie znaleziono dokumentów potwierdzających, iż Polaków rozstrzeliwano właśnie w tym miejscu.