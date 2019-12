Merkel w Auschwitz-Birkenau. "To był niemiecki obóz, prowadzony przez Niemców"

Galeria:

Premier Morawiecki i kanclerz Merkel z wizytą w Muzeum Auschwitz-Birkenau

– Odczuwam ogromny wstyd wobec barbarzyńskich zbrodni, dokonanych przez Niemców. Zbrodni, przekraczających granice wszystkiego, co wyobrażalne – mówiła niemiecka kanclerz, która wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim bierze dzisiaj udział w uroczystości 10-lecia Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Kanclerz w swoim wystąpieniu zdecydowanie podkreśliła, że Auschwitz-Birkenau to był niemiecki obóz, prowadzony przez Niemców. – Trzeba to wskazać, jesteśmy to winni ofiarom i nam samym – mówiła Merkel.

– Musimy pamiętać o zbrodniach, jakie zostały tu popełnione i nazwać je po imieniu. Auschwitz – ta nazwa symbolizuje mord dokonany na Żydach Europy, ludobójstwo dokonane na Sinti i Romach, zamordowanie więźniów politycznych i przedstawicieli polskiej inteligencji – tłumaczyła Merkel.

Merkel i Morawiecki przed Ścianą Straceń

W trakcie wizyty w Auschwitz-Birkenau, niemiecka kanclerz oraz premier Morawiecki oddali hołd ludziom zabitym w niemieckim obozie. Fotografowie uwiecznili moment, kiedy Merkel i Morawiecki wspólnie składają kwiaty przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11. w byłym obozie Auschwitz I.

