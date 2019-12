Śmierć Janusza Dzięcioła. Pojawiają się nowe fakty

Janusz Dzięcioł zginął w wypadku samochodowym w wyniku kolizji z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Białym Borze koło Grudziądza. Okazuje się, że do tragedii doszło 100 metrów od domu byłego posła. Prokuratura twierdzi, że jest przynajmniej jeden świadek wypadku na torach.

Śledztwo ws. wypadku prowadzi prokuratura. Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok.

Janusz Dzięcioł to były poseł i zwycięzca pierwszej polskiej edycji popularnego programu Big Brother. Do Sejmu startował z list Platformy Obywatelskiej w 2007 r. Posłem był przez dwie kadencje – do 2015 r. W międzyczasie wystąpił z PO, ale pozostał w jej klubie parlamentarnym. W 2009 r. bez powodzenia startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a w 2014 r. był kandydatem na prezydenta Grudziądza z ramienia lokalnego komitetu. W ostatnich wyborach parlamentarnych startował do Sejmu jako bezpartyjny kandydat z listy PSL. Mandatu jednak nie uzyskał.