Na pewno wolni od Gazpromu?

Chodzi o niedawno ogłoszony komunikat giełdowy, w którym spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowała, że przekazała Gazpromowi oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu jamalskiego z dniem 31 grudnia 2022 r.

Nie wiem, na ile wydarzenie to można porównywać do uwolnienia się w 1993 r. przez Polskę od wojsk sowieckich (tego typu zestawienia zawsze są niezwykle ryzykowne), wszelako skojarzenie to może się nasuwać, tym bardziej że Rosjanie nigdy nie ukrywali, choć – rzecz jasna– także się tym publicznie nie przechwalali, że używają gazu również jako środka presji politycznej.