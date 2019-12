Brudziński: Mandela i Luther King przy naszym "Mędrcu Europy"...

Jeśli PiS uruchomi proces likwidacji sądownictwa, wzywam do ponad milionowego marszu na Warszawę i zrobienia porządku. Będę na czele – zapowiada Lech Wałęsa. "Przy okazji grudniowych rocznic nawołuję do pracy i szukania możliwości, by jak najszybciej odsunąć obecnie rządzących Polską od wpływów na niszczenie osiągnięć i dorobku Kraju" – pisze na swoim profilu na Facebooku były prezydent.

Jego zdaniem "przekroczono możliwości demokratycznego decydowania", a "wybory demokratyczne nie na wszystko pozwalają". "Za wszelką cenę nie można pozwolić na zniszczenie niezależnego sądownictwa. Dość ustępstw" – argumentuje. "Jeśli PIS uruchomi proces likwidacji sądownictwa wzywam do ponad milionowego marszu na Warszawę i zrobienia porządku będę na czele" – zapowiada Wałęsa (pisownia oryginalna).

Apel noblisty ironicznie skomentował były wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Eurodeputowany PiS porównał żartobiliwie Wałęsę do Nelsona Mandeli i Martina Luther Kinga. "Przy naszym „Mędrcu Europy”, tak bohatersko walczącym z „pisowskim reżimem”😂 to zaiste mało znaczące postacie" – napisał Brudziński na Twitterze.