Onet: Tusk wydał wyrok na Schetynę

Dziennikarz pisze o sytuacji w Platformie Obywatelskiej po prawyborach prezydenckich. Podczas sobotniej konwencji w Warszawie Platforma Obywatelska wyłoniła zwycięzcę prawyborów. I tak, w tajnym głosowaniu, politycy tej formacji, że ich kandydatką na prezydenta zostanie wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Ważniejsza od rozgrywki o prezydenturę dla PO, stała się dla niego rozgrywka o zachowanie fotela szefa PO. Schetyna przegrał wybory do Sejmu z kretesem — i to jest trzecia jego kolejna porażka wyborcza na fotelu szefa PO. Nikt przed nim takiej serii nie miał — Donald Tusk i Ewa Kopacz przegrywali z PiS po dwa razy. Seria porażek, której towarzyszy całkowity brak pomysłu Schetyny na Platformę i odebranie PiS władzy, doprowadziła do tego, że odwróciła się od niego spora część wyborców opozycji i działaczy PO" – pisze o Grzegorzu Schetynie Andrzej Stankiewicz. "Dziś Schetyna ma przeciwko sobie nie tylko Kidawę-Błońską, obrażoną za to, że wymusił prawybory po to, by ją osłabić. Ma nade wszystko partyjny aparat — którego Konwencja Krajowa PO jest najszerszą reprezentacją. To mu źle wróży" – dodaje.

Dalej czytamy o roli Donalda Tuska: "Tuż po ogłoszeniu wyników prawyborów całkowicie otwarcie w kampanię przeciwko Schetynie włączył się Donald Tusk. — Wiele na to wskazuje, że to jest czas na zmianę pokoleniową i energetyczną. Wszyscy znacie historię naszej trudnej, ale autentycznej przyjaźni z Grzegorzem Schetyną. Nie chcę iść za daleko z komentarzami, bo bardzo doceniam to, co zrobił. Podejmował trudne decyzje, raczej dobre i sensowne. Ale czy nie będzie lepiej dla PO i całego środowiska opozycji, żeby nowi ludzie wzięli sprawy w swoje ręce? Nie wykluczam, że tak jest - mówił".

Według Stankiewicza, były premier nie będzie wcale stawał murek za Kidawą-Błońską."Zdając sobie sprawę z defektów kandydatki PO, Tusk nadal życzliwie patrzy na kandydowanie szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza — to z kolei jego dawny minister pracy. Dziś Tusk jest szefem europejskiej chadecji, czyli grupy politycznej, w której są wspólnie Platforma i PSL. A Tusk snuje wizje budowy na tym fundamencie nowej, wspólnej formacji. Ale jednocześnie ludzie Tuska też są widziani — czy też chcą być widziani — w otoczeniu Szymona Hołowni" – zwraca uwagę publicysta Onetu.

Publicysta ocenia, że przyszłoroczne wybory prezydenckie i walka opozycji o przetrwanie to "raczej gra bez Schetyny". "Tusk postawił na nim krzyżyk" – podsumowuje Andrzej Stankiewicz.