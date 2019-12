Michalkiewicz o procesie z TVN: Musiałem pójść na ugodę

Publicysta przyznał, że proces z telewizji zakończył się ugodą ze względów finansowych. – Nie miałem pieniędzy, aby się procesować z taką bogatą stacją telewizyjną, to poszedłem na ugodę, która była takiej treści, że "nie miałem intencji naruszenia dóbr osobistych" tej stacji. No rzeczywiście, nie miałem takich intencji. Chodziło mi o zwrócenie uwagi na te niebezpieczne związki – mówił.

W dalszej części swojej wypowiedzi Michalkiewicz podkreślił, że TVN cieszy się protekcją ambasador Mosbacher. Publicysta nawiązał do głośnego reportażu stacji "Polscy neonaziści", w którym dziennikarze nagrali ukrytą kamerą imprezę z okazji 128. urodzin przywódcy III Rzeszy Adolfa Hitlera, którą zorganizowano w lesie pod Wodzisławiem Śląskim.

– Nagrali wszystko, ale nie opublikowali. Poczekali 9 miesięcy do momentu, w którym w USA rozpoczęły się prace nad ustawą 447, o której nie chce wspominać wielce czcigodny Antoni Macierewicz. Trochę później pojawiły się podejrzenia, że te urodziny Hitlera odbywały się na zamówienie stacji TVN. Niezależna prokuratura postanowiła wszcząć w tej sprawie śledztwo, żeby te nieprawdziwe pogłoski sprawdzić, ale pani Georgette'a powiedziała, że jak się nie odczepią od TVNu, to im pokaże ruski miesiąc. No i oczywiście się odczepili – mówił Michalkiewicz.

Publicysta przyznał, że jego zdaniem TVN - tak jak i inne stacje - ogłupia widzów, jednak jest przeciwny temu, by państwo ukraciło ten proces. – Wolność słowa polega na tym, że do dyskursu publicznego są dopuszczane również te opinie, które nam się nie podobają – ocenił Michalkiewicz.