Elżbieta Witek mediatorem w sporze rząd-sędziowie? Zaskakujący wniosek

Z prośbą do Elżbiety Witek zwróciło się prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. W przyjętej we wtorek uchwale zaproponowano, by "przy zaistniałym konflikcie pomiędzy władzą wykonawczą a sądowniczą, marszałek Sejmu podjęła się mediacji z udziałem przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych".

"Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca się do Pani Marszałek Sejmu RP w sprawie, która niepokoi nie tylko adwokatów, ale cały wymiar sprawiedliwości. Wszystkim nam zależy na prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, na zaufaniu do sądów i na respektowaniu praw obywateli" – wyjaśnia swój wniosek Naczelna Rada Adwokacka. Jak podkreślono w uchwale, zaangażowanie Elżbiety Witek miałoby zmierzać do wypracowania rozwiązań ustawowych wygaszających konflikt".

"Jesteśmy zgodni, że po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego sytuacja wymaga regulacji ustawowych. Przedłużający się spór generuje olbrzymie koszty, które przez długie lata będzie spłacało społeczeństwo. Wymiar sprawiedliwości będzie prawidłowo funkcjonował tylko wtedy, kiedy obywatel będzie miał zaufanie do sądów, sędziów i obowiązującego, stabilnego prawa" – czytamy we wniosku NRA.