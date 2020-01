Sejm: "Trzynastka" coraz bliżej. Przeciw był jeden poseł

13. emerytura to realizacja przedwyborczej obietnicy PiS. – Projekt w sprawie wypłaty trzynastej emerytury jest wyrazem solidarności międzypokoleniowej. Przywracamy elementarną sprawiedliwość – mówił premier Mateusz Morawiecki w czasie pierwszego czytania projektu. – To zobowiązanie do zapewnienia wielowymiarowo pojmowanego bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej. To wyraz solidarności międzypokoleniowej i solidarności, która sprawia, że los blisko 10 mln emerytów i rencistów będzie lepszy, będzie poprawiony – wskazał szef rządu.

Za ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów głosowało 432 posłów, przeciw był tylko poseł Jakub Kulesza (Konfederacja), 9 posłów wstrzymało się od głosu.

W tym roku koszt wypłaty świadczenia ma wynieść ok. 11,7 mld zł. Otrzyma je niemal 10 mln uprawnionych. Zgodnie z projektem tzw. trzynasta emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W tym roku będzie to 1200 zł brutto.

Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

"Trzynastki" otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Świadczenie będzie finansowane z Funduszu Solidarnościowego i budżetu państwa.