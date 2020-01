"Aborcja jest okej". Żenująca akcja Spurek

Spurek kilka dni temu wrzuciła zdjęcie, na którym siedzi przed wielkim plakatem z napisem "Aborcja jest okej", sama z kolei ma koszulkę z napisem "przyszłość należy do feministek". Jej zdaniem aborcja powinna być "taką samą procedurą medyczną jak każda inna procedura medyczna". "Moje ciało, mój wybór!" – napisała na Facebooku.

Jej wpis wywołał falę komentarzy. "Jeśli aborcja jest Ok, to ani feministki ani nikt inny nie ma przyszłości. Aborcja to likwidacja przyszłości konkretnej osoby. A jedna osoba jest jak cały świat" – napisał Tomasz Terlikowski z "Do Rzeczy".