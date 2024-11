W kółko to samo

Autor wieszczy: „Żyjemy w epoce zmiany stylu duszpasterstwa. Księża będą nieliczni i staną wobec całkiem innego niż dziś sposobu działania [...]. Może sposobem zaradzenia niedostatkom personelu będzie zniesienie celibatu. Celibat księży wprowadził Kościół i nie we wszystkich rytach jest on obowiązkowy […]. Czy to – powtórzmy, wprowadzone przez Kościół – rozwiązanie przy malejącej liczbie powołań się uchowa?”.