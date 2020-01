Abby Johnson w Polsce! Spotkaj bohaterkę filmu "Nieplanowane"

Miliony ludzi w Polsce poznało Abby Johnson dzięki filmowi „Nieplanowane” oraz poruszającej książce pod tym samym tytułem. Jej przyjazd do Polski zbiega się także z premierą nowej książki „Ściany będą wołać”, która ukaże się w lutym nakładem Wydawnictwa Esprit. Znajdują się w niej poruszające świadectwa tych, którzy przez lata brali udział w aborcyjnym procederze. Teraz zabrali głos, by powiedzieć całą prawdę o aborcji. Tak, jak przed laty zrobiła to Abby.

- Myślę, że Pan Bóg z moich złych wyborów i z całej tej matni, w której tkwiłam, wyprowadził dobro. Wierzę w to głęboko – powiedziała Abby Johnson o swoim życiu w rozmowie z portalem Aleteia. Johnson nie szuka tanich wymówek. Przyznaje, że przez kilkanaście lat pracowała dla Planned Parenthood i podpisała ponad 20 tysięcy zgód na aborcję. Sama dokonała też dwóch aborcji na własnych dzieciach.

Od wielu lat Abby jest bardzo aktywną i odważną działaczką pro-life. W książce „Nieplanowane” – której wydanie chciały zablokować proaborcyjne organizacje – odsłoniła kulisy działania przemysłu aborcyjnego. Jej dawni pracodawcy marzą tylko o jednym: by Abby zamilkła. Ona jednak bez wahania mówi o indoktrynacji, jakiej poddawani są pracownicy klinik aborcyjnych, by przekonać ich, że aborcja w określonych przypadkach jest koniecznością. Odważnie mówi także o tym, w jaki sposób obrońcy życia są niszczeni w przestrzeni publicznej.

- Najbardziej przerażającą rzeczą było to, jak udało im się zinfiltrować media. Jak z ogromnym sukcesem sprzedali swoje kłamstwo do społeczeństwa na masową skalę. Mogą powiedzieć cokolwiek i ludzie po prostu w to wierzą. To jest najbardziej przerażające - mówiła Abby w rozmowie z Pauliną Guzik. Czy ten opis nie przypomina nam także polskiej rzeczywistości?

Abby Johnson od wielu lat postrzega Polskę jako kraj szczególnie ważny nie tylko w walce o obronę życia, ale także o nawrócenie świata. – Będzie taki czas, że będziemy cierpieć z powodu naszych przekonań, ale nigdy tak bardzo, jak cierpi zabijane nienarodzone dziecko i nigdy tak bardzo jak cierpiał nasz Pan, Jezus Chrystus – powiedziała w specjalnym przesłaniu do Polski, zachęcając, byśmy stanęli w obronie najważniejszych wartości. Za kilka tygodni spotka się z Polakami osobiście.

Trasa Abby Johnson w Polsce rozpocznie się 11 lutego. Oto kalendarz jej spotkań:

11 lutego, godz. 17.30 - Bydgoszcz - Parafia pw. św. Marka Ewangelisty (Fordon), ul. Salezjańska 1;

12 lutego, godz. 12.00 – Kraków – specjalne spotkanie dla czytelników i sympatyków tygodnika „Niedziela” (informacja o miejscu spotkania – już wkrótce).

12 lutego, godz. 17.15 – Kraków – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (Łagiewniki), gdzie Mszy Świętej przewodniczył będzie Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski;

13 lutego, godz. 17.30 – Piła – Parafia pw. św. Jana Bosko, ul. Libelta 3;

14 lutego, godz. 17.30 – Rumia – Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych, ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1;

15 lutego, godz. 17.30 – Warszawa – Bazylika Najświętszego Serca Jezusa, ul. Kawęczyńska 53;

Wszystkie spotkania rozpoczną się modlitwą przebłagalną za grzechy przeciwko życiu. Następnie odprawiona zostanie Msza Święta, a po niej Abby Johnson wygłosi świadectwo swojego życia.

Organizatorem przyjazdu Abby Johnson do Polski jest salezjański Ośrodek Duchowości i Kultury w Lądzie. Wkrótce w Polsce ukaże się także nowa książka Abby Johnson „Ściany będą wołać”. Abby zamieściła w niej świadectwa lekarzy i personelu klinik aborcyjnych, którzy przez lata zajmowali się aborcją. Wszyscy oni nawrócili się i dzisiaj działają w ruchach pro-life. W książce znajdują się poruszające świadectwa wstrząsających doświadczeń, które na zawsze zmieniły ich życie. Wielu z nich pomogła sama Abby. Johnson jest bowiem założycielką fundacji „I nie było już nikogo”, która zajmuje się udzielaniem pomocy materialnej oraz duchowej osobom byłym pracownikom przemysłu aborcyjnego. Fundacja pomogła dotąd ponad 500 takim osobom.

Więcej informacji na temat przyjazdu Abby Johnson do Polski szukaj na stronie abbywpolsce.pl.