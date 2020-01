Durczok przyznaje: Jestem alkoholikiem

Do wypadku z udziałem dziennikarza doszło w lipcu ub. roku na trasie A1 na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego. Samochód, którym poruszał się Kamil Durczok, uderzył w pachołki rozdzielające jezdnię. Jeden z pachołków uderzył w jadący z naprzeciwka samochód. Kiedy na miejsce przyjechała policja, okazało się, że dziennikarz jest pijany. Kierujący miał ponad 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Pod koniec lipca Sąd w Piotrkowie Trybunalskim orzekł wobec Durczoka środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 15 tys. zł, dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

Teraz dziennikarz przerwał milczenie w mediach społecznościowych. "Dzień dobry Kochani. Dostaniecie to, co jestem Wam winien. Dostaniecie prawdę. Dzięki, że jesteście" – napisał na Twitterze, po czym zamieścił kilkadziesiąt wpisów. "Tylko ja jestem winien temu co stało.Karygodna, dramatyczna zbrodnia. Pijany baran za kierownicą. Czego jeszcze chce chłopie?MAm się samospalić????" – brzmi jeden z nich. "Jestem alkoholikiem. Od lat. Od miesięcy niepijącym. Jestem z tego dumny. 4 miechy to dużo" – dodał.