"Chyba lepiej, by papieże umierali". Zakon jezuitów reaguje na skandaliczny wpis o. Kramera

"Bardziej chodzi o to, że miał milczeć, a póki co teraz zaczyna mówić. Jednak chyba lepiej, żeby papieże umierali" – napisał na Twitterze kontrowersyjny jezuita o. Grzegorz Kramer. Duchowny odniósł się w taki sposób do słów byłego papieża Benedykta XVI na temat celibatu księży. Do bulwersującego wpisu Kramera odniósł się jego zakon.

Były papież Benedykt XVI, który w 2013 r. abdykował, oświadcza w swojej nowej książce, że nie może milczeć w sprawie celibatu. Jak pisze, to wielowiekowa tradycja w Kościele, która ma wielkie znaczenie, ponieważ pozwala kapłanom skoncentrować się na swoich obowiązkach. 92-letni emerytowany papież uważa, że nie można jednocześnie realizować obu powołań, czyli kapłaństwa i małżeństwa. Publikacja wzbudziła wiele komentarzy i dyskusji. Skandaliczny wpis na temat Benedykta XVI zamieścił jezuita o. Grzegorz Kramer. "(...) Miał milczeć, a póki co teraz zaczyna mówić. Jednak chyba lepiej, żeby papieże umierali" - stwierdził. Duchowny usunął swój post i ograniczył dostęp do swojego profilu po fali krytyki. W obronie Kramera staje jego zakon. – Stosując jezuicką zasadę bronienia czyjejś wypowiedzi, powiedziałbym, że śmierć dotyczy każdego człowieka, choć nie wypada jej nikomu życzyć – powiedział portalowi tvp.info socjusz prowincjała jezuitów, o. Wojciech Żmudziński. Dalej wyjaśnia: – W Psalmie 90. czytamy, że miara lat człowieka jest ograniczona. Wszyscy umieramy. Wypowiedzi o. Grzegorza Kramera bywają nieraz bulwersujące i sposób, w jaki napisał ostatnio o Benedykcie XVI jest nie na miejscu. O. Żmudziński zwraca jednak uwagę,by spróbować "zrozumieć" wpis o. Kramera. – Świat zmienia się i niektóre zmiany nas wszystkich przerastają, także papieży. Gdybyśmy żyli setki lat, nie byłoby nam łatwo zaakceptować nowego spojrzenia na rzeczywistość ludzi młodych, a także nowych pomysłów, które choć trudne do przyjęcia, mogą nawet pochodzić od Ducha Świętego – powiedział.