Spadają notowania Andrzeja Dudy, rosną Grodzkiego. Zaskakujące wyniki sondażu

Andrzej Duda wciąż cieszy się najwyższym zaufaniem społeczeństwa, ale w nowym sondażu IBRiS dla Onetu osiąga najsłabszy wynik od roku. Duży wzrost odnotowuje natomiast kontrowersyjny marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Urzędujący prezydent od wielu miesięcy cieszył się największym zaufaniem Polaków spośród polityków. Dziś Andrzejowi Dudzie ufa 41,6 proc. badanych, ale notuje on spadek o 5,1 pkt proc. w porównaniu do ostatniego pomiaru. To najsłabszy wynik głowy państwa od lutego ub. r. (42,1 proc.). Brak zaufania wobec Andrzeja Dudy deklaruje obecnie 43,6 proc. ankietowanych (wzrost o 6 pkt proc.), co sprawia, że pierwszy raz od roku przeważają opinie negatywne na temat prezydenta.

Zaufanie wobec premiera Mateusza Morawieckiego deklaruje dziś natomiast 40 proc. badanych. 39,8 proc. wskazuje odpowiedź negatywną, i ten odsetek pozostaje bez zmian.

Trzecie miejsce w rankingu przypada Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Według sondażu Onetu, polityk KO cieszy się zaufaniem 34,7 proc. respondentów. Kandydatka na prezydenta notuje jednak spadek, bo w ostatnim pomiarze cieszyła się wynikiem 35,9 proc. badanych. Nadal 8,6 proc. uczestników sondażu jej nie zna.

Największy wzrost zaufania w sondażu IBRiS notuje marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Pozytywną odpowiedź na jego temat wskazało tym razem 23,3 proc. ankietowanych. W poprzednim badaniu Grodzki cieszył się zaufaniem jedynie 13,2 proc. To oznacza zatem wynik wyższy o 10,1 pkt proc. Nadal jednak pozostaje nierozpoznawalny dla 34 proc. Polaków.

Najwyższy wzrost nieufności dotyczy z kolei Szymona Hołowni. Pozytywnie o kandydującym na prezydenta dziennikarzu wypowiedziało się 21,4 proc. respondentów, lecz coraz więcej osób wskazuje odpowiedzi negatywne. "W tej chwili to 27 proc., co nadal stanowi jeden z najniższych wskaźników nieufności w rankingu, jednak w poprzednim badaniu było to 13,4 proc." - czytamy.

Najsłabiej w rankingu zaufania wypada debiutujący w nim Krzysztof Bosak. Faworyt prezydenckich prawyborów w Konfederacji cieszy się zaufaniem zaledwie 7,2 proc. badanych. Wciąż nie zna go 50,2 Polaków.