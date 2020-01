Rodzina gwałcicieli z Krapkowic usłyszała wyroki. Skrzywdzili trzy dziewczynki

Proces rodziny zwyrodnialców zakończył się przed Sądem Okręgowym w Opolu – opisuje serwis nto.pl.

Sprawa dotyczy wydarzeń, które miały miejsce w Krapkowicach w latach 2016-2018. 36-letnia Katarzyna K., jej 47-letni partner Janusz Cz. i 62-letni ojciec kobiety Artur M. molestowali i gwałcicli trzy córki kobiety, które miały od 5 do 11 lat. Dochodziło do tego zazwyczaj podczas libacji alkoholowych. Cała sprawa wyszła na jaw, gdy dzieci przewieziono do rodziny zastępczej.

Sąd Okręgow w Opolu uznał winę całej trójki oskarżonych. Matka i dziadek dziewczynek zostali skazani na 18,5 roku więzienia. Z kolei partner kobiety w więzieniu spędzi 17,5 roku. Skazani mają również zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi przez 10 lat po odbyciu kary. Jednak to nie wszystko – Katarzyna K., Janusz Cz. i Artur M. nie mogą się zbliżać do dzieci na odległość mniejszą niż 50 metrów. Oskarżeni mają również zapłacić pokrzywdzonym po 100 tys. zł.