Książki Tokarczuk na liście lektur? WP dotarło do pisma MEN

"Dziś na liście lektur obowiązkowych (...) jest opowiadanie Olgi Tokarczuk "Profesor Andrews w Warszawie" z tomu "Gra na wielu bębenkach". Ale to stanowczo za mało" – uważa posłanka posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek. Parlamentarzystka napisała interpelację do resortu edukacji. "Szanowny Panie Ministrze! O wszystkich polskich noblistach w szkołach podstawowych i średnich uczą się uczniowie polskich szkół. W kanonie lektur są utwory Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Dlatego naturalne byłoby, gdyby do spisu lektur dołączyła także obecna laureatka Literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczuk" – pisze Gill-Piątek.

Co na to MEN? Odpowiedź ministerstwa przywołuje portal Wirtualna Polska: "W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych: 4-letnim liceum ogólnokształcącym oraz 5-letnim technikum zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa języka polskiego, której integralną częścią jest kanon lektur. Składa się on z dwóch części: wykazu lektur obowiązkowych, w którym wśród pozycji z zakresu literatury współczesnej jest opowiadanie Olgi Tokarczuk "Profesor Andrews w Warszawie” (z tomu "Gra na wielu bębenkach”). A także wykazu lektur uzupełniających (..)" – odpisuje Maciej Kopeć, wiceminister edukacji narodowej.

Olga Tokarczuk jest piątym polskim pisarzem odznaczonym Nagrodą Nobla, dołączając do Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza oraz Wisławy Szymborskiej.

