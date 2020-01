Debata kandydatów na szefa PO. Nie wpuszczono mediów

"Debata kandydatów na przewodniczącego PO rozpocznie się o 12. Nie będzie na niej mediów i jak powiedzieli mi organizatorzy nie będzie rejestrowana. Koło 14 planowana jest konferencja prasowa. To nie jest żart" – napisał na Twitterze reporter Radia Plus Jacek Prusinowski.

W debacie wzięło udział pięciu kandydatów. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący PO Borys Budka, posłanka Joanna Mucha, wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak, poseł Bartłomiej Sienkiewicz oraz senator Bogdan Zdrojewski. W piątek ze startu w wyborach zrezygnował europoseł Bartosz Arłukowicz, który zapewnił, że robi to, aby przyspieszyć wybór szefa partii.

Po debacie kandydaci wzięli udział we wspólnym biefingu prasowym. Nie ujawnili jednak przebiegu dyskusji, ale krytykowali rząd PiS oceniając m. in., że prowadzi on do "polexitu".

Pierwsza tura wyborów przewodniczącego PO ma się odbyć 25 stycznia. Druga, jeśli będzie potrzebna, 8 lutego. Wyboru będą dokonywać wszyscy członkowie partii w swoich kołach.