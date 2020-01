Gowin mówił o reformach Ziobry. Zastanawiające porównanie

– Ja próbowałem reformować sądownictwo w sposób zupełnie odmienny od pana ministra Ziobry i mam na myśli nie tylko szczegółowe rozwiązania, ale także pewną kulturę reform, czyli próbowałem reformować sądownictwo w taki sposób, w jaki skutecznie zreformowałem polskie uczelnie – poprzez dialog – mówił Jarosław Gowin w rozmowie z Dorotą Gawryluk.

Polityk zapewnił, że weźmie udział w obradach okrągłego stołu ws. sądownictwa. – Porozumienie w sprawie reformy sądów jest bardzo trudne, trzeba rozmawiać. Bardzo cieszę się z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk, która zaprasza przedstawicieli różnych środowisk do otwartej debaty o sądownictwie – mówił gość Polsatu.

W dalszej części rozmowy wicepremier przyznał, że ma żal do środowiska sędziowskiego, które jego zdaniem w żadnej kadencji nigdy nie wyszło z propozycją reformy wymiaru sprawiedliwości. – Jedyne czego domagają się sędziowie to powrót do status quo sprzed 2016 r. To jest nieakceptowalne dla większości Polaków – ocenił Gowin.